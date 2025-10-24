Британское издание The Guardian засомневалось в эффективности новых санкций против России. Аналитики издания уверены, что ограничения не смогут остановить конфликт на Украине, но способны привести к заключению сделки, которая окажется более выгодной для России, чем для Запада.
В материале утверждается, что одних только ограничительных мер недостаточно для быстрого завершения боевых действий, если они не подкреплены готовностью Запада к более открытым переговорам.
The Guardian отмечает, что прошлые попытки Запада поддержать Украину также не принесли ожидаемого успеха. В частности, не стали переломными ни поставки истребителей F-16, ни снятие ограничений на нанесение ударов по российской территории.
«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад», — говорится в публикации.
Накануне Европейский союз ввел 19-й пакет санкций, в который включил 63 физических и юридических лица. Согласно опубликованному постановлению Совета ЕС, под ограничения попали 12 компаний из Китая, две компании из Таиланда и три предприятия из Индии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на новые меры, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.
Состав нового пакета европейских санкций против Москвы оценил и президент Владимир Путин. Особенно примечательными стали ограничения на поставки российских унитазов. Глава государства не без юмора ответил, что это решение дорого обойдется европейцам.
Президент напомнил, что против российских компаний и физических лиц введено более 28,5 тысячи санкций. Однако они не ослабили страну. Напротив, рестрикции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.