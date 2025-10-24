Ранее, по информации, предоставленной одним из подпольщиков, Вооружённые Силы Российской Федерации нанеесли удар по штабному бункеру офицеров НАТО, расположенному в Киевской области. По словам источника, в результате удара бункер был уничтожен, а также погибли высокопоставленные военные, в том числе представители стран НАТО. Кроме того, в районе Борисполя был уничтожен тренировочный лагерь, расположенный рядом с территорией аэропорта.