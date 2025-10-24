Выяснилось, как могут измениться доплаты пенсионерам старше 70 лет

Депутаты одной из парламентских фракций готовят к внесению законопроект, который предложит новую систему доплат для пожилых граждан старше 70 лет.
Документ, попавший в распоряжение РИА «Новости», предусматривает введение прогрессивной шкалы повышения фиксированных выплат к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Рассмотрение инициативы в Государственной Думе запланировано на 24 октября 2025 года.
Согласно проекту, в закон «О страховых пенсиях» внесут изменения, по которым людям, достигшим 70 лет или имеющим инвалидность I группы, фиксированная выплата к пенсии увеличится вдвое. Для граждан, перешагнувших 80-летний рубеж, предусмотрено трехкратное увеличение, а для тех, кому исполнилось 90 лет, — четырехкратное.
В пояснительной записке к документу говорится, что базовая сумма фиксированной выплаты в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. На этой основе предлагается установить понятный и единый механизм начислений, при котором размер доплаты растет вместе с возрастом пенсионера. Такая система, по замыслу авторов, позволит старшему поколению получать большую поддержку по мере увеличения возраста и потребностей.
Разработчики инициативы подчеркивают, что повышенные выплаты должны распространяться на всех пенсионеров без исключения — в том числе на тех, кто получает социальную пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Сейчас дополнительная надбавка действует только с 80 лет и касается ограниченного круга людей, что, по мнению депутатов, создает очевидное неравенство. Новый законопроект, как ожидается, исправит эту ситуацию и установит справедливый, прогрессивный подход к формированию пенсионных выплат для пожилых граждан России.
