Выяснилось, как могут измениться доплаты пенсионерам старше 70 лет

Разработчики инициативы подчеркивают, что повышенные выплаты должны распространяться на всех пенсионеров без исключения — в том числе на тех, кто получает социальную пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Сейчас дополнительная надбавка действует только с 80 лет и касается ограниченного круга людей, что, по мнению депутатов, создает очевидное неравенство. Новый законопроект, как ожидается, исправит эту ситуацию и установит справедливый, прогрессивный подход к формированию пенсионных выплат для пожилых граждан России.