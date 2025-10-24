Трамп резко заявил о разрыве торговых переговоров с Канадой по одной причине

Ранее, в сентябре, МИД Канады объявил о запуске нового этапа общественных консультаций по вопросам торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами (CUSMA). Тогда премьер-министр Марк Карни заявлял, что Оттава и Мехико сохраняют приверженность партнёрству с Вашингтоном и стремятся сделать действующее соглашение более справедливым и взаимовыгодным.