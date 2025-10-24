Трамп резко заявил о разрыве торговых переговоров с Канадой по одной причине

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой, обвинив руководство страны в распространении сфабрикованной рекламы. Свое заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, канадские власти якобы запустили фейковую рекламную кампанию, в которой использовались вымышленные слова бывшего президента США Рональда Рейгана, негативно оценивающего торговые пошлины. Глава Белого дома назвал подобные действия недопустимыми и подчеркнул, что из-за этого «все торговые переговоры с Канадой прекращаются».
Ранее, в сентябре, МИД Канады объявил о запуске нового этапа общественных консультаций по вопросам торгового соглашения между Канадой, Мексикой и Соединёнными Штатами (CUSMA). Тогда премьер-министр Марк Карни заявлял, что Оттава и Мехико сохраняют приверженность партнёрству с Вашингтоном и стремятся сделать действующее соглашение более справедливым и взаимовыгодным.
В конце августа сообщалось, что канадские власти рассматривали возможность отмены ответных пошлин на широкий перечень американских товаров, рассчитывая таким образом снизить напряженность в отношениях с администрацией Трампа. Теперь же, после его резкого заявления, судьба дальнейших торговых переговоров между двумя странами оказалась под вопросом.
