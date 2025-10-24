Выяснилось, как новые антироссийские санкции могут ударить по Вашингтону

Управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в беседе с Financial Times подчеркнул, что давление на российскую нефтяную отрасль может привести к результату, противоположному ожидаемому. По его словам, значительный рост мировых цен на нефть не только компенсирует потери Москвы, но и сделает её одним из выгодоприобретателей происходящего. В таком случае, добавил эксперт, российский бюджет окажется в выигрыше, тогда как американские граждане и союзники США столкнутся с повышением расходов и инфляционными рисками.