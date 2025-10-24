Выяснилось, как новые антироссийские санкции могут ударить по Вашингтону

Новые антироссийские ограничения Вашингтона против российских нефтяных компаний могут обернуться для самих США неприятными последствиями.
Как отмечают аналитики, на фоне и без того нестабильной ситуации на мировом рынке нефти ужесточение санкционного давления способно вызвать рост цен на топливо, свести на нет предполагаемый эффект от рестрикций для России и в итоге ударить по американским потребителям.
Управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в беседе с Financial Times подчеркнул, что давление на российскую нефтяную отрасль может привести к результату, противоположному ожидаемому. По его словам, значительный рост мировых цен на нефть не только компенсирует потери Москвы, но и сделает её одним из выгодоприобретателей происходящего. В таком случае, добавил эксперт, российский бюджет окажется в выигрыше, тогда как американские граждане и союзники США столкнутся с повышением расходов и инфляционными рисками.
Издание отмечает, что дальнейшее развитие событий на нефтяном рынке станет ключевым показателем эффективности американской санкционной политики и её реального влияния на мировую экономику и расстановку политических сил.
Ранее Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций против России, под действие которого попали «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры. В ответ президент Владимир Путин заявил, что данные меры не окажут значимого влияния на состояние российской экономики и не изменят общий вектор её развития.
