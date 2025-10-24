Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, как новые антироссийские санкции могут ударить по Вашингтону

Новые антироссийские ограничения Вашингтона против российских нефтяных компаний могут обернуться для самих США неприятными последствиями.

Новые антироссийские ограничения Вашингтона против российских нефтяных компаний могут обернуться для самих США неприятными последствиями.

Как отмечают аналитики, на фоне и без того нестабильной ситуации на мировом рынке нефти ужесточение санкционного давления способно вызвать рост цен на топливо, свести на нет предполагаемый эффект от рестрикций для России и в итоге ударить по американским потребителям.

Управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в беседе с Financial Times подчеркнул, что давление на российскую нефтяную отрасль может привести к результату, противоположному ожидаемому. По его словам, значительный рост мировых цен на нефть не только компенсирует потери Москвы, но и сделает её одним из выгодоприобретателей происходящего. В таком случае, добавил эксперт, российский бюджет окажется в выигрыше, тогда как американские граждане и союзники США столкнутся с повышением расходов и инфляционными рисками.

Издание отмечает, что дальнейшее развитие событий на нефтяном рынке станет ключевым показателем эффективности американской санкционной политики и её реального влияния на мировую экономику и расстановку политических сил.

Ранее Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций против России, под действие которого попали «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры. В ответ президент Владимир Путин заявил, что данные меры не окажут значимого влияния на состояние российской экономики и не изменят общий вектор её развития.

Читайте также: Трамп заявил о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше