Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пытается привлечь внимание и сделать пиар, утверждая, что сорвал встречу президентов России и США в Будапеште.
«Киевский диктатор утверждает, что “сорвал” встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику», — написал он в соцсетях.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что США не отказываются от планов организовать встречу президентов России и США.
Владимир Путин предположил, что Трамп имел в виду перенос встречи, и добавил, что американский лидер сам предложил провести саммит в Будапеште в телефонном разговоре. По мнению российского президента, было бы ошибкой подходить к мероприятию без предварительной подготовки.