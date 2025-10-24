Раскрыто, как Китай ответил на давление США из-за сотрудничества с РФ

Заявление представителя китайской дипмиссии прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «путь к миру на Украине с помощью нефти». Их встреча может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Конкретное время переговоров пока не объявлено.