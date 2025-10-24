Ричмонд
Раскрыто, как Китай ответил на давление США из-за сотрудничества с РФ

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в отношения и совместные проекты между Пекином и Москвой.

По его словам, двустороннее сотрудничество Китая и России носит нормальный характер и не направлено против каких-либо других государств. Дипломат подчеркнул, что попытки внешнего давления или вмешательства в эти связи считаются неприемлемыми.

Заявление представителя китайской дипмиссии прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «путь к миру на Украине с помощью нефти». Их встреча может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Конкретное время переговоров пока не объявлено.

Ранее США ввели новый пакет санкций против российских компаний — «Роснефти», «Лукойла» и организаций, где им принадлежит не менее 50% долей. Вашингтон предоставил месяц на прекращение операций с ними, объяснив это «отсутствием у России стремления к мирному урегулированию».

Как сообщало агентство Reuters, крупнейшие китайские энергетические гиганты — PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil — приостановили закупки российской нефти морским путем после введения американских ограничений.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта и назвала западные санкции незаконными, подчеркивая, что подобные меры лишь подрывают глобальную стабильность и мешают восстановлению международного диалога.

Читайте также: Выяснилось, как новые антироссийские санкции могут ударить по Вашингтону.

