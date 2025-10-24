Раскрыто, как Китай ответил на давление США из-за сотрудничества с РФ

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что третьи страны не должны вмешиваться в отношения и совместные проекты между Пекином и Москвой.
По его словам, двустороннее сотрудничество Китая и России носит нормальный характер и не направлено против каких-либо других государств. Дипломат подчеркнул, что попытки внешнего давления или вмешательства в эти связи считаются неприемлемыми.
Заявление представителя китайской дипмиссии прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «путь к миру на Украине с помощью нефти». Их встреча может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Конкретное время переговоров пока не объявлено.
Как сообщало агентство Reuters, крупнейшие китайские энергетические гиганты — PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil — приостановили закупки российской нефти морским путем после введения американских ограничений.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта и назвала западные санкции незаконными, подчеркивая, что подобные меры лишь подрывают глобальную стабильность и мешают восстановлению международного диалога.
