Объяснено, почему Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным

Михеев отметил, что не видит ни конкретных предложений, ни стратегии со стороны американского лидера. По его словам, многие государства выработали собственные подходы к урегулированию конфликта, однако план Трампа, если он существует, остаётся неясным. Эксперт подчеркнул, что в публичном пространстве не прозвучало ни одной внятной идеи, которая могла бы объяснить позицию США по украинскому направлению.