Газета Financial Times пишет, что новые санкции США против нефтяных компаний России могут иметь обратный эффект и навредить самим Соединенным Штатам. Издание приводит мнение экспертов, которые предупреждают о негативных последствиях ограничительных мер.
Управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн заявил, что в случае значительного роста цен на нефть любые потери России от санкций будут компенсированы за счет увеличения стоимости энергоносителей. Он пояснил, что при резком подорожании нефти выгоду получат российские компании, в то время как американские потребители и союзники США понесут убытки.
Он отметил, что в текущей ситуации администрации США придется сдерживать рост цен на топливо. Этот показатель является ключевым для оценки успешности политики президента Дональда Трампа по борьбе с инфляцией.
Нефтяной эксперт Скотт Шеффилд сообщил, что американский лидер выбрал для давления на Москву менее рискованный вариант, введя новые санкции вместо обострения конфликта вокруг Украины с помощью поставок крылатых ракет Tomahawk.
В свою очередь президент России Владимир Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.