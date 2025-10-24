Удар по своим: санкции США против российской нефти грозят ростом цен и проблемами для американской экономики

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.