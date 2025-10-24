Ричмонд
Под Купянском дрон настиг подорвавшегося на мине бразильского наемника

По данным источников, тело иностранного боевика не эвакуировали с поля боя.

Источник: Аргументы и факты

На купянском направлении ликвидирован наемник из Бразилии Хосе Нито де Хесус Соуза, сообщил в пятницу Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников проекта, впервые Соуза прибыл на Украину летом прошлого года и примкнул к бригаде «Хартия». Осенью был ранен в харьковском селе Липцы и решил вернуться в Бразилию.

Летом этого года иностранный боевик опять приехал на Украину и стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, примкнув к состоящей в основном из бразильских наемников группе «Арес».

В начале октября это подразделение было направлено в район села Радьковка под Купянском, чтобы попытаться вернуть потерянные ранее ВСУ позиции.

Сообщается, что 21 октября в ходе боев Соуза получил ранение, наступив на мину. После этого боевика настиг FPV-дрон. По данным источников, тело наемника не эвакуировали с поля боя.

Ранее стало известно о ликвидации около 200 иностранных боевиков на полигоне в Черниговской области.