В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал историческим шансом для России новые санкции Запада.

Источник: © РИА Новости

В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.

«Введение очередных санкций для нас — это повторное закрепление и усвоение сложного урока, и по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны», — сказал Шеремет.

По его словам, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитают западные страны, а именно восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.

