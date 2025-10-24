В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.