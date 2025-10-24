В Госдуме назвали новые санкции Запада историческим шансом

В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
«Введение очередных санкций для нас — это повторное закрепление и усвоение сложного урока, и по сути, является для России историческим шансом в кратчайшие сроки наверстать и восстановить утраченные компетенции во всех сферах жизнедеятельности страны», — сказал Шеремет.
По его словам, санкции в итоге приведут к совершенно обратному эффекту, чем рассчитают западные страны, а именно восстановлению и укреплению экономического и политического суверенитета России.