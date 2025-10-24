Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Бельгию — что в программе

В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в город Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту столицы Бельгии узбекского лидера встретили специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.

Лидер нашей страны примет участие в церемонии подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.

Программой визита также запланирован круглый стол с участием представителей ведущих европейских компаний и финансовых структур.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше