Выяснилось, почему армия США отказалась от самого быстрого самолета в мире

Созданный в 1960-е годы, SR-71 стал символом инженерного гения своего времени. Способный развивать скорость свыше 3500 километров в час и подниматься на высоту более 25 километров, он мог безнаказанно проникать вглубь вражеской территории, оставаясь недосягаемым для систем ПВО. Однако уже к 1980-м годам у США появились спутниковые разведывательные системы, которые позволяли собирать стратегическую информацию без риска для экипажа.