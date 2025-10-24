Выяснилось, почему армия США отказалась от самого быстрого самолета в мире

Военно-воздушные силы США прекратили эксплуатацию легендарного разведывательного самолета SR-71 Blackbird, который до сих пор считается самым быстрым серийным самолетом в мире. Как пояснил журнал The National Interest (TNI), отказ от этой уникальной машины стал следствием сокращения военного бюджета и технологического устаревания разведывательной платформы.
Созданный в 1960-е годы, SR-71 стал символом инженерного гения своего времени. Способный развивать скорость свыше 3500 километров в час и подниматься на высоту более 25 километров, он мог безнаказанно проникать вглубь вражеской территории, оставаясь недосягаемым для систем ПВО. Однако уже к 1980-м годам у США появились спутниковые разведывательные системы, которые позволяли собирать стратегическую информацию без риска для экипажа.
Эксплуатация SR-71 оказалась крайне дорогостоящей. Для его работы требовалось специальное топливо JP-7 — густое и вязкое при низких температурах, что вынудило переоборудовать около 30 самолетов-заправщиков KC-135, оснастив их системами подогрева топлива. Каждая миссия «Черной птицы» требовала сложной подготовки и последующего обслуживания, занимавшего десятки тысяч человеко-часов.
Помимо высокой стоимости, самолет оказался технологически устаревшим. Его разведывательная аппаратура оставалась аналоговой, а полученные данные записывались на пленку, которую нужно было проявлять после полета. Это делало процесс получения информации слишком медленным в эпоху, когда разведданные требовались в режиме реального времени.
Сочетание дороговизны эксплуатации, снижения практической ценности и стремительного развития космической разведки привело к неизбежному решению — в 1998 году ВВС США окончательно сняли SR-71 Blackbird с вооружения, оставив его в истории как одну из самых выдающихся и загадочных машин своего времени.
Читайте также: Выяснилось, как новые антироссийские санкции могут ударить по Вашингтону.