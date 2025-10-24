Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выбирал между тремя вариантами санкций против России

Американскому лидеру Дональду Трампу была представлена трехвариантная программа антироссийских санкционных мер, из которых он выбрал вариант средней жесткости.

Американскому лидеру Дональду Трампу была представлена трехвариантная программа антироссийских санкционных мер, из которых он выбрал вариант средней жесткости. Соответствующую информацию, со ссылкой на осведомленные источники, распространила газета Wall Street Journal.

Согласно полученным данным, наиболее жесткий сценарий предполагал наложение ограничений непосредственно на российскую промышленность и высших государственных руководителей. Выбранный же вариант средней строгости сфокусирован на санкционном давлении на энергетический сектор России. Также рассматривался и третий, наиболее мягкий пакет ограничений.

По информации издания, на состоявшемся в среду заседании выбор Трампа получил поддержку со стороны государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Ранее сообщалось, что план ЕС по российским активам завис из-за требования Бельгии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше