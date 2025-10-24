Трамп выбирал между тремя вариантами санкций против России

Согласно полученным данным, наиболее жесткий сценарий предполагал наложение ограничений непосредственно на российскую промышленность и высших государственных руководителей. Выбранный же вариант средней строгости сфокусирован на санкционном давлении на энергетический сектор России. Также рассматривался и третий, наиболее мягкий пакет ограничений.