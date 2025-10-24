Ричмонд
Котенок: бойцы РФ атакуют позиции ВСУ на подступах к Бойковке под Родинским

Военкор сообщил также о выходе российских военных к трассе на Краматорск в районе Нововодяного.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские военные атакуют боевиков ВСУ на подступах к селу Бойковка под Родинским, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его информации, подразделения РФ выбивают военнослужащих противника со склонов в районе села.

Военкор сообщил также о выходе российских военных к расположенной к востоку от села Нововодяное трассе на Краматорск и об ожесточенных боях в окрестностях Шахова и Софиевки.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что войска РФ практически взяли город Родинское.