Котенок: бойцы РФ атакуют позиции ВСУ на подступах к Бойковке под Родинским

На красноармейском направлении российские военные атакуют боевиков ВСУ на подступах к селу Бойковка под Родинским, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его информации, подразделения РФ выбивают военнослужащих противника со склонов в районе села.
Военкор сообщил также о выходе российских военных к расположенной к востоку от села Нововодяное трассе на Краматорск и об ожесточенных боях в окрестностях Шахова и Софиевки.
Напомним, накануне появились сообщения о том, что войска РФ практически взяли город Родинское.