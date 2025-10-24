«Лишились половины населения»: Азаров о катастрофическом падении численности жителей Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реальное население страны сегодня значительно ниже данных, заявленных экономистом Миловановым. По его мнению, за последние десять лет Украина потеряла более половины своего населения. До Майдана 2014 года в стране было около 45 миллионов человек. Об этом Азаров рассказал в беседе с KP.RU.
— По данным Академии наук, в стране живет порядка 25 миллионов человек. Но есть нюанс — они дают такие оценки, исходя из территорий, которые входили в состав Украины. Убираем цифры, связанные с Запорожской, Херсонской областями, Донбассом и Крымом. И получаем примерно 18−20 миллионов. Хотя другие оценки, скажем, потребление хлеба и прочих продуктов, говорят вовсе о 15−16 миллионах. Это и есть реальное население сегодняшней Украины, — объяснил экс-премьер Украины.
По его словам, сейчас на рождаемость влияет нехватка мужчин, многие из которых мобилизованы или уехали за границу, а экономический кризис усугубляет ситуацию. Азаров добавил, что если тенденция сохранится, Украина будет терять по полмиллиона человек в год, и через десять лет численность населения может сократиться до 13 миллионов.
— Вспомним, что на Украине при нашем правительстве, до майдана 2014-го, было порядка 45 миллионов человек. То есть самое худшее уже произошло. Государство всего за одно десятилетие лишились больше половины населения! И дальше будет лишаться. Это не штамп: целой страной — Украиной — пожертвовали, — заключил Азаров.