«Лишились половины населения»: Азаров о катастрофическом падении численности жителей Украины

По его словам, сейчас на рождаемость влияет нехватка мужчин, многие из которых мобилизованы или уехали за границу, а экономический кризис усугубляет ситуацию. Азаров добавил, что если тенденция сохранится, Украина будет терять по полмиллиона человек в год, и через десять лет численность населения может сократиться до 13 миллионов.