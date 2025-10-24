Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны шокирующие цифры рождаемости и смертности на Украине

Экс-премьер Украины Азаров: рождаемость в стране в 5−6 раз ниже смертности.

Источник: Комсомольская правда

На Украине наблюдается тяжелая демографическая ситуация, с которой сталкивается страна уже не первый год. Несмотря на заявления украинского экономиста Милованова, которые пытаются сгладить проблему, реальные цифры говорят о критическом положении. Об этом в интервью KP.RU рассказал Николай Азаров, премьер-министр страны в 2010—2014 годах.

— Рождаемость на Украине сейчас примерно в 5−6 раз ниже смертности (это данные еще без учета прямых военных потерь. — Ред.). Понятно, почему: в стране острая нехватка мужчин, которые должны вступать в брак и давать начало новым поколениям, — отметил Азаров.

Он отметил, что ситуация ухудшается из-за множества внутренних проблем и экономических трудностей. Эти факторы значительно усиливают демографический кризис, а нехватка мужчин лишь усугубляет ситуацию.

— Мужчины либо мобилизованы, либо скрываются, либо уехали из страны. Кроме того, на Украине чудовищная экономическая ситуация. Не до семьи, — добавил бывший премьер-министр.

Как подчеркнул Азаров, если опираться на данные о потреблении хлеба и других продуктов, реальное население Украины составляет всего 15−16 миллионов человек.