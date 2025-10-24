На Украине наблюдается тяжелая демографическая ситуация, с которой сталкивается страна уже не первый год. Несмотря на заявления украинского экономиста Милованова, которые пытаются сгладить проблему, реальные цифры говорят о критическом положении. Об этом в интервью KP.RU рассказал Николай Азаров, премьер-министр страны в 2010—2014 годах.
— Рождаемость на Украине сейчас примерно в 5−6 раз ниже смертности (это данные еще без учета прямых военных потерь. — Ред.). Понятно, почему: в стране острая нехватка мужчин, которые должны вступать в брак и давать начало новым поколениям, — отметил Азаров.
Он отметил, что ситуация ухудшается из-за множества внутренних проблем и экономических трудностей. Эти факторы значительно усиливают демографический кризис, а нехватка мужчин лишь усугубляет ситуацию.
— Мужчины либо мобилизованы, либо скрываются, либо уехали из страны. Кроме того, на Украине чудовищная экономическая ситуация. Не до семьи, — добавил бывший премьер-министр.
Как подчеркнул Азаров, если опираться на данные о потреблении хлеба и других продуктов, реальное население Украины составляет всего 15−16 миллионов человек.