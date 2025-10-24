Стали известны шокирующие цифры рождаемости и смертности на Украине

На Украине наблюдается тяжелая демографическая ситуация, с которой сталкивается страна уже не первый год. Несмотря на заявления украинского экономиста Милованова, которые пытаются сгладить проблему, реальные цифры говорят о критическом положении. Об этом в интервью KP.RU рассказал Николай Азаров, премьер-министр страны в 2010—2014 годах.