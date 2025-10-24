Экс-премьер Азаров: уехавшие за границу украинцы не вернутся после окончания СВО

Многие украинцы покинули страну в последние годы, но вернутся ли они после окончания военных действий? Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью KP.RU рассказал, почему, по его мнению, большинство беженцев не захочет возвращаться в страну.
— Не возвратятся, это однозначно. Тех, кто захочет назад, судя по аналитике и опросам, будут единицы. Люди понимают, что в этой стране у них нет будущего. Даже те, у кого остались квартиры, дома, в большинстве своем не хотят возвращаться чтобы хотя бы их продать! — заявил Азаров.
По словам Азарова, даже если и вернутся, то лишь маленький процент украинцев. Это будут в основном те, у кого сохранился какой-то бизнес. Но, по его мнению, подавляющее большинство не вернется. К тому же, экс-премьер считает, что Украине не стоит надеяться и на мигрантов.
— Чтобы мигранты поехали, Украине надо создать рабочие места. Кто их будет создавать? Сейчас на территории, контролируемой киевским режимом, дефицит всего, — отметил экс-премьер.
Азаров подчеркнул, что Украина не может предложить мигрантам высокие зарплаты, а также не имеет хорошей экономической ситуации для заработка.