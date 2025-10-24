Европейские страны с ослабленными экономиками прилагают все усилия, чтобы продлить конфликт на Украине. Об этом заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
В ходе своего визита в ЕС она встретилась с представителями европейских стран. Луна отметила, что некоторые из них, несмотря на экономические трудности, активно поддерживают продолжение военных действий.
«Я поехала в ЕС и встретилась с представителями Евросоюза. Знаете ли, есть много стран с паршивыми экономиками, которые продавливают эту войну», — рассказала политик, отвечая на вопросы журналиста Патрика Бет-Дэвида.
Ранее Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский рассматривает завершение конфликта на Украине как поражение.