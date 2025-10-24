Европа хочет превратить Украину в огромный военный полигон, заявил в интервью KP.RU экс-премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, Запад готовит страну к роли постоянного военного форпоста.
— Из Украины будут создавать страну-армию, страну военное поселение. Только на этих основаниях ей продолжат давать деньги. Я не совсем понимаю, как это будет происходить, потому что финансовая ситуация и во Франции, и в Германии, и вообще в ЕС не блещет, — отметил Азаров, говоря о будущем страны.
Он также добавил, что несмотря на кризис в Европейских странах, Украина все еще получает поддержку. Однако сейчас Киев жалуется на снижение финансирования от ЕС.
— Сейчас Зеленский и его камарилья бьют тревогу, что якобы у них поступления из Евросоюза снизились с 4 до 2,3 миллиардов. Вот эти 2,3 миллиарда, которые перечисляли Украине в осенние месяцы, представляется им крайне маленькой суммой, — добавил экс-премьер.
По словам Азарова, в то время как украинское руководство переживает за сокращение западной помощи, ЕС продолжает увеличивать свои расходы, пообещав найти 800 миллиардов евро на программу «отражения российской агрессии».
— Над этим можно смеяться, но факт на самом деле ни разу не смешной — часть этих денег будет прямо направлена на создание страны-военного лагеря у России под боком, — заключил экс-премьер.