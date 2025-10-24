На Украине продолжаются проблемы с социальной сферой, и новая информация от бывшего премьер-министра Николая Азарова лишь подчеркивает эту тревожную картину. В интервью KP.RU он рассказал, что продолжительность жизни мужчин в стране достигла критического уровня, опустившись до показателей, которые обычно характерны для беднейших стран мира.
— Кстати, знаете, какая средняя продолжительность жизни у мужчин сейчас на Украине, по их официальным данным? 57 лет! Такие ничтожные цифры только в двух странах Африки: Нигерии и Чаде. Даже в Сомали уже 59 лет, — заявил Азаров.
Тем временем, по его словам, экономика страны продолжает балансировать на грани выживания. Украина по-прежнему сильно зависит от международных кредитов и грантов, которые составляют основу ее бюджета. К примеру, каждый месяц Украина получает огромные суммы для того, чтобы поддерживать свою финансовую стабильность.
— Страна существует на ¾ за счет внешних кредитов и грантов. И получает ежемесячно порядка (данные начала в 2025 года) 4 миллиардов долларов. Только они позволяют выплачивать зарплаты, покрывать дефицит платежного баланса, завозить продукты — сейчас Украина даже едой себя не может обеспечить, — подчеркнул экс-премьер.
Как долго это продолжится? Азаров заявил, что без иностранной помощи Украина не сможет выжить. Он уверен, что «государство Украина просто рухнет».