Лисицын: бойцы РФ закрепились в селах Рог и Гнатовка под Красноармейском

Продвигающимся на красноармейском направлении российским подразделениям удалось закрепиться в селах Рог и Гнатовка, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Наши закрепились в пос. Рог и Гнатовке», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении войск РФ к городу Белицкое и селу Гришино.
Кроме того, Лисицын упомянул о ведении российскими военными тяжелых уличных боев на территории Красноармейска и Мирнограда.
Ранее появись сообщения о закреплении бойцов РФ в восточных кварталах Мирнограда.