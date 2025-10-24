Ричмонд
Лисицын: бойцы РФ закрепились в селах Рог и Гнатовка под Красноармейском

Военкор сообщил также о продвижении российских подразделений к городу Белицкое и селу Гришино.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на красноармейском направлении российским подразделениям удалось закрепиться в селах Рог и Гнатовка, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«Наши закрепились в пос. Рог и Гнатовке», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении войск РФ к городу Белицкое и селу Гришино.

Кроме того, Лисицын упомянул о ведении российскими военными тяжелых уличных боев на территории Красноармейска и Мирнограда.

Ранее появись сообщения о закреплении бойцов РФ в восточных кварталах Мирнограда.