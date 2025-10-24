Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций

22 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
«Помимо того, что в первом чтении принят проект федерального бюджета на 2026-й год и на трехлетку, принято еще десять сопутствующих бюджетно-образующих законов, которые позволяют нам выстроить определенную картину на ожидаемое будущее», — сказал Ивлев.
Прежде всего, документом предусмотрено выполнение всех взятых на себя обязательств — для этого заложены необходимые средства в бюджете, подчеркнул парламентарий.
«Индексация социальных пенсий будет проведена два раза в год, и средний размер пенсии по старости также составит свыше 27 тысяч рублей… Рост различных пособий, начиная от стипендий студентов до временной нетрудоспособности, и так далее», — сказал он.
Также проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку «удовлетворены финансовые потребности обороны страны», добавил Ивлев.
Причем парадокс, по его словам, заключается в том, что «в условиях специальной военной операции за счет эффективности производства немножко снизились военные расходы, в то время как другие страны только наращивают свои военные бюджеты».
«Потому что заработали оборонные предприятия, вышли на устойчивый режим работы и дают эффективность, соответственно, сокращаются трудозатраты», — сказал Ивлев.
Третье направление финансирования — это забота о ветеранах специальной военной операции, членах их семей, вдовах погибших, добавил Ивлев.
«И эту заботу государство только увеличивает. И финансирование государственного фонда “Защитники Отечества” будет увеличено», — отметил он.
Также проектом бюджета РФ предусмотрено 20 национальных проектов, все они утверждены указами президента, реализуются и будут полностью профинансированы, сказал Ивлев.
«Они самые различные, начиная от молодежного бизнеса и взращивания кадровых ресурсов до экологии, медицины и строительства. Здесь тоже предусмотрено равномерное и полноценное финансирование», — подчеркнул парламентарий.
По словам Ивлева, утверждение необходимого финансирования по всем перечисленным направлениям — это «крупная характеристика нашего бюджета» и доказательство того, что российская «экономика работает устойчиво», несмотря на все вызовы и риски.
«Несмотря на то, что против России работают около 30 тысяч санкций, введенных различными государствами, жизнь продолжается, экономика наша развивается, оборона укрепляется», — подытожил депутат.