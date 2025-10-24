Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Экономика России в условиях действия против нее около 30 тысяч санкций работает устойчиво, что еще раз доказал принятый в первом чтении проект о федеральном бюджете на 2026 — 2028 годы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.