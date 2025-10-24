Стало известно, что друг Трампа пожертвовал $130 млн на нужды армии США

Дональд Трамп сообщил, что его друг внес 130 миллионов долларов, чтобы компенсировать дефицит бюджета, возникший из-за временной приостановки работы правительства.
По словам президента США, все полученные средства направят исключительно на нужды американских вооруженных сил. Трамп отметил, что имя своего друга раскрывать не будет, поскольку тот предпочёл остаться в тени.
Американский лидер сообщил, что его товарищ лично позвонил ему и заявил о готовности покрыть любую сумму, недостающую из-за бюджетной блокировки. Мужчина подчеркнул, что делает это из любви к армии и стране, выразив желание поддержать оборонный сектор в сложный момент.
Глава Белого дома добавил, что чек на 130 миллионов уже получен, и эта сумма полностью закрывает образовавшийся дефицит. Трамп назвал поступок своего друга проявлением истинного патриотизма и отметил, что подобные примеры демонстрируют силу гражданской ответственности и любви к Родине.
