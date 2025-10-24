Стало известно, что друг Трампа пожертвовал $130 млн на нужды армии США

Американский лидер сообщил, что его товарищ лично позвонил ему и заявил о готовности покрыть любую сумму, недостающую из-за бюджетной блокировки. Мужчина подчеркнул, что делает это из любви к армии и стране, выразив желание поддержать оборонный сектор в сложный момент.