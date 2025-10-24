Ричмонд
ПВО ночью отразила атаки БПЛА ВСУ над 13 регионами России

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в ночное время успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки было перехвачено и уничтожено 111 вражеских дронов самолетного типа над территориями 13 регионов страны и акваторией Азовского моря.

Наибольшее количество целей нейтрализовано в воздушном пространстве Ростовской (34 единицы) и Брянской (25 единиц) областей. Значительная часть уничтожена в небе над Калужской (11 БПЛА) и Новгородской (10 БПЛА) областями. По семь беспилотников сбито в Белгородской области и Республике Крым, пять — в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае. По два дрона уничтожено в Волгоградской и Орловской областях, по одному — в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал 21 человек.

