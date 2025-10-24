ПВО ночью отразила атаки БПЛА ВСУ над 13 регионами России

Наибольшее количество целей нейтрализовано в воздушном пространстве Ростовской (34 единицы) и Брянской (25 единиц) областей. Значительная часть уничтожена в небе над Калужской (11 БПЛА) и Новгородской (10 БПЛА) областями. По семь беспилотников сбито в Белгородской области и Республике Крым, пять — в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае. По два дрона уничтожено в Волгоградской и Орловской областях, по одному — в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.