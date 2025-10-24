Ричмонд
Мерц допустил вывод дочерней компании «Роснефти» в Германии из-под санкций США

Немецкое подразделение «Роснефти» может быть исключено из-под действия американских санкций. Такое предположение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что Rosneft Deutschland получит освобождение (от санкций)», — сказал он.

При этом Мерц добавил, что данный вопрос будет обсуждаться с американской стороной.

Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению американских властей, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы, по их мнению, желания мирно урегулировать конфликт на Украине. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду, что санкции против российских компаний окажутся временными.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

