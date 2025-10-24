Мерц допустил вывод дочерней компании «Роснефти» в Германии из-под санкций США

Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению американских властей, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы, по их мнению, желания мирно урегулировать конфликт на Украине. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду, что санкции против российских компаний окажутся временными.