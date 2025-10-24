Ричмонд
Бойцы РФ уничтожили ночью несколько ДРГ ВСУ в Сумской области

По информации источников, российские военные нанесли поражение боевикам ВСУ в окрестностях сумских сел Кондратовка и Константиновка.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали ночью несколько групп украинских диверсантов в Сумской области, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Бойцы с места сообщают об отражении ночной атаки боевиков ВСУ и уничтожении нескольких групп ДРГ противника», — говорится в публикации.

По информации источников канала, российские военные нанесли поражение боевикам ВСУ в окрестностях сумских сел Кондратовка и Константиновка.

Сообщается о больших потерях 225-го штурмового полка ВСУ в ходе безуспешных попыток вернуть утраченные ранее позиции.

Ранее стало известно об уничтожении в Сумской области диверсионной группы ССО ВСУ с ее командиром.