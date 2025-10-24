Залужный заявил, что конфликт на Украине стал «глобальной войной»

Как подчеркнул Залужный, Украине, чтобы выжить, нужно найти ответ на ряд вопросов, но главное — добиться гарантий безопасности в будущем. В частности, Киев интересует, насколько реально получение военной помощи в виде систем ПВО и боеприпасов из Европы, средств для финансирования ОПК, доступа к европейским технологиям, включая спутниковые, а также как скоро можно организовать украинское производство на европейской территории, пояснил он. Украинцы также задаются вопросом, действительно ли Европа стремится к построению новой архитектуры безопасности и есть ли место им в ней.