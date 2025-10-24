МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сохранение Донбасса за Россией будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины, пишет Guardian.
«Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив», — говорится в публикации.
Газета The New York Times 21 октября писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
По данным Wall Street Journal, глава Белого дома на переговорах с Зеленским сказал, что первостепенная задача для него — скорейшее урегулирование конфликта, а не возвращение Украине территорий.