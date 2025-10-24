Ричмонд
WSJ: Трамп выбрал средний из трех вариантов санкций против России

У президента США есть и другие инструменты для усиления давления на РФ, но он пока ими не воспользовался, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, по информации газеты Wall Street Journal, получил на рассмотрение три варианта санкций против России. Из них он выбрал средний по жёсткости.

Согласно данным источников, самый жёсткий вариант санкций был нацелен на российскую промышленность и высших чиновников страны. Средний вариант предусматривал ограничения для российской энергетической отрасли, в то время как рассматривались и более мягкие меры.

На заседании в среду Трамп получил поддержку госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегса. Издание также отмечает, что у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Россию, но пока он их не использовал. Среди таких мер — отправка на Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Курт Волкер, спецпредставитель Трампа по Украине в его первой администрации, прокомментировал выбор президента, отметив, что Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, так как всё ещё надеется на заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о неэффективности новых санкций США против России.

