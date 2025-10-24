WSJ: Трамп выбрал средний из трех вариантов санкций против России

На заседании в среду Трамп получил поддержку госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегса. Издание также отмечает, что у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Россию, но пока он их не использовал. Среди таких мер — отправка на Украину крылатых ракет большой дальности Tomahawk.