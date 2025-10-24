WSJ: Трамп выбирал из трёх вариантов санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп рассмотрел три возможных варианта санкционных мер против России и выбрал средний по степени жесткости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Согласно полученной информации, самый строгий из предложенных вариантов был направлен против ключевых отраслей российской промышленности и высшего руководства страны. Средний вариант, который был утвержден, нацелен преимущественно на энергетический сектор России. Наиболее мягкий пакет включал лишь ограниченные меры воздействия.
Как отмечает издание, у американского президента сохраняются другие инструменты для «усиления давления на Россию», включая возможность поставок крылатых ракет большой дальности Tomahawk на Украину, однако он пока воздерживается.
Специальный представитель Трампа по Украине в его первой администрации Курт Волкер пояснил, что президент оставляет некоторые вопросы открытыми, поскольку сохраняет заинтересованность в заключении сделки с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.