Додон: ЕС принуждает Сербию и Молдавию к санкциям против России

«Недавно Евросоюз выдвинул Сербии условие для вступления — присоединиться к антироссийским санкциям. Это означает отказ от дешевых российских энергоресурсов, которые обеспечивают рост сербской экономики и тысячи рабочих мест. Присоединиться к антироссийским санкциям заставили и Молдову. Нам навязывают решения, противоречащие нашим национальным интересам, шантажируют обещаниями купить немного чернослива в обмен на отказ от выгодного газа. Но мы должны исходить из своих приоритетов, а не чужих условий. Тем более что Молдова не вступит в Европейский союз в ближайшие 5−10 лет», — написал Додон в своем Telegram-канале.