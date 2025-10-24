Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решение Трампа по России удивило администрацию Белого дома

Решение президента США Дональда Трампа о кардинальном изменении политики в отношении России и введении санкционных мер вызвало удивление среди сотрудников Белого дома своей стремительностью.

Решение президента США Дональда Трампа о кардинальном изменении политики в отношении России и введении санкционных мер вызвало удивление среди сотрудников Белого дома своей стремительностью. Как сообщает телеканал CNN, многие представители администрации не ожидали столь быстрого принятия нового пакета ограничений.

Отмечается, что хотя Трамп и говорил ранее своим советникам о возможном ужесточении мер против Москвы, конкретные сроки и масштаб санкций стали неожиданностью.

Согласно информации канала, даже некоторые ближайшие советники президента были поражены его согласием на введение ограничений против крупнейших российских нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что Трамп выбирал между тремя вариантами санкций против России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше