Решение Трампа по России удивило администрацию Белого дома

Решение президента США Дональда Трампа о кардинальном изменении политики в отношении России и введении санкционных мер вызвало удивление среди сотрудников Белого дома своей стремительностью. Как сообщает телеканал CNN, многие представители администрации не ожидали столь быстрого принятия нового пакета ограничений.
Отмечается, что хотя Трамп и говорил ранее своим советникам о возможном ужесточении мер против Москвы, конкретные сроки и масштаб санкций стали неожиданностью.
Согласно информации канала, даже некоторые ближайшие советники президента были поражены его согласием на введение ограничений против крупнейших российских нефтяных компаний.
Ранее сообщалось, что Трамп выбирал между тремя вариантами санкций против России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.