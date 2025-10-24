Над Россией уничтожили 111 БПЛА. Военная операция, день 1339-й

08:43 Останки 405 мирных жителей, погибших от ударов ВСУ, были извлечены с 2022 года у Северодонецка ЛНР членами межведомственной рабочей группы, выяснил ТАСС.
08:33 Европейские лидеры так и не смогли определиться с возможной конфискацией замороженных российских активов, что нанесет удар по Украине, так как стране срочно нужны деньги, пишет газета The New York Times.
08:30 Великобритания хочет досрочно поставить на Украину сто дополнительных ракет для систем ПВО:
«Этот пакет является частью сделки на сумму £1,6 млрд ($2,13 млрд), заключенной в марте между британской промышленностью и Украиной, в рамках которой будет поставлено более 5 тысяч легких многоцелевых ракет (LMM) для поддержки обороны Украины».
08:23 Начало боев за микрорайон Херсона «Корабел» на Карантинном острове застало врасплох группировку ВСУ, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
08:17 ⚡️По данным Financial Times, новые антироссийские санкции могут обернуться против США:
«Если цена [на нефть] значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники».
08:13 В Москве арестовали главу Лобненской ОПС Владимира Бардина по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьево. По версии следствия, подозреваемые искали участников СВО, подвозили их на такси, выставляя большой счет, вымогали деньги и похищали банковские карты, а полиция отказывала в возбуждении уголовного дела.
08:07 Дрон попал в квартиру в Красногорске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадали пятеро, в том числе ребенок.
08:03 ⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников: 34 над Ростовской областью, 25 над Брянской, 11 над Калужской, 10 над Новгородской, семь над Белгородской, семь над Крымом, пять над Тульской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью, два над Орловской, один над Липецкой, один над Тверской, один над Московским регионом, один над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1339-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.