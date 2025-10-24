Президент Эквадора Нобоа подтвердил попытку своего отравления

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подтвердил попытку своего отравления.
По его словам, в продуктах, которые ему подарили во время визита в провинцию Лос-Риос, установлено наличие трех разных химических соединений в очень высокой концентрации. «Практически невозможно, чтобы эти три вещества оказались вместе случайно в одном продукте», — заявил Нобоа в беседе с телеканалом CNN.
По данным эквадорских СМИ, служба безопасности президента обнаружила в банках варенья и бутылке напитка, подаренных главе государства в городе Бабаойо 17 октября, хлорид тионила, хлорэтанол и антрацен.
21 октября в прокуратуру провинции Лос-Риос была подана формальная жалоба о покушении на убийство президента, пишет El Universo. Возбуждено дело по статье 341 Уголовного кодекса Эквадора. Проводится расследование.
Предпринимательница Йоланда Пеньяфьель, чьи продукты находились в подарочной корзине, отвергла обвинения в попытке отравления, заявив, что приготовила угощения дома и лично передала их военным.
В начале октября участники протестов напали на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа.