Politico: в Бельгии сравнили отъем активов России с авиакатастрофой

«Немногие [лидеры стран ЕС] могли скрывать тот факт, что итог [саммита] вновь ставит вопросы относительно хрупкой поддержки Украины со стороны ЕС», — пишет издание. Оно напоминает, что лидеры ЕС лишь попросили Еврокомиссию подготовить новые предложения по этому вопросу, окончательное решение может быть принято лишь на новом саммите в декабре. Но при этом в ЕС не исключают, что встреча лидеров может пройти и раньше этого срока.