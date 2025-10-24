Ричмонд
В Британии назвали сохранение Донбасса за Россией лучшим вариантом для Киева

Британское издание The Guardian высказало мнение, что сохранение Донбасса в составе России может рассматриваться как наименее неблагоприятный сценарий завершения конфликта для Украины.

В публикации издания отмечается, что хотя такой исход будет несправедливым для Киева и разочарует его сторонников, он выглядит предпочтительнее многих альтернативных вариантов развития событий.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о кардинальном изменении политики в отношении России и введении санкционных мер вызвало удивление среди сотрудников Белого дома своей стремительностью.

