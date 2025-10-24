WSJ узнала о нелёгком выборе Трампа из трёх вариантов санкций против России

По данным издания, администрации Трампа были представлены три варианта санкций: жёсткий, направленный против российской промышленности и высокопоставленных руководителей; средний, затрагивающий российскую энергетическую отрасль, и более лёгкий, с ограниченными мерами. Президент США одобрил второй, средний вариант, поддержанный госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.
Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина об устойчивости России к санкциям США. По мнению республиканца, влияние новых американских рестрикций станет понятно через полгода. Хозяин Овального кабинета прокомментировал заявление своего российского коллеги о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».
