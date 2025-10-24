Ричмонд
WSJ узнала о нелёгком выборе Трампа из трёх вариантов санкций против России

Президент США Дональд Трамп выбрал средний вариант антироссийских санкций из предложенных ему трёх. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, администрации Трампа были представлены три варианта санкций: жёсткий, направленный против российской промышленности и высокопоставленных руководителей; средний, затрагивающий российскую энергетическую отрасль, и более лёгкий, с ограниченными мерами. Президент США одобрил второй, средний вариант, поддержанный госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина об устойчивости России к санкциям США. По мнению республиканца, влияние новых американских рестрикций станет понятно через полгода. Хозяин Овального кабинета прокомментировал заявление своего российского коллеги о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

