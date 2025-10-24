Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям

Также Вячеслав Федорищев встретился с семьей Андреевых из села Самсоновка. В этом году они стали победителями ежегодного всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций» и приняли участие в церемонии награждения в Москве. Они создали проект «Усадьба Андреевых» по сохранению семейных и культурных ценностей, в сентябре прошлого года обратились в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на своем подворье. В итоге было подписано соглашение.