Какие права нужно продлить в 2025 году — новые правила и постановления

— Причём самая большая проблема не в том, чтобы поменять сами права, это легко делается через «Госуслуги», самая проблема в том, чтобы пройти медицинскую комиссию и получить медицинскую справку. Потому что нужно пройти всех специалистов по одному месту, где они находятся, но есть психиатр и нарколог, которых нужно по месту регистрации проходить. И на них, к сожалению, в связи с ограниченностью работы для их прохождения, может потребоваться определённое время. Например, если водитель, который официально зарегистрирован в другом регионе, проживает в Москве, то ему придётся по месту регистрации их проходить. Это нужно узнавать время работы психиатра и нарколога, чтобы к ним записаться и попасть на приём, либо это живая очередь. В общем, это самый напряжённый этап в получении или замене водительского удостоверения, — заявил Лев Воропаев в беседе с Life.ru.