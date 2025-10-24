Ричмонд
Санаэ Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии заявила, что Токио стремится к заключению мирного договора с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.

В ходе своей программной речи в парламенте она отметила, что отношения с Россией сегодня находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в поиске решения территориальной проблеме и заключении мирного договора.

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не отказывается от планов заключить мирный договор с Россией.

Напомним, 21 октября глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.