Санаэ Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.
В ходе своей программной речи в парламенте она отметила, что отношения с Россией сегодня находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в поиске решения территориальной проблеме и заключении мирного договора.
Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не отказывается от планов заключить мирный договор с Россией.
Напомним, 21 октября глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.