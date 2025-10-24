Ричмонд
Полпред Жога договорился с высокопоставленным военным о защите жителей УрФО

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога обсудил с командующим 14-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенантом Владимиром Мельниковым взаимодействие с регионами УрФО.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

По словам Артема Жоги, регионы УрФО входят в зону работы армии. «Эффективное сотрудничество по всем направлениям имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности граждан, защиты объектов инфраструктуры и экономики», — подчеркнул полпред.

Силы 14-й армии ПВО и ВВС сопровождают воздушные суда, в том числе в приграничной зоне, следят за полетами самолетов других стран. Кроме того, службы армии вскрывают нарушения в воздушном пространстве иностранными государствами.