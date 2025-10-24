Заградотряд Нацгвардии Украины расстрелял отступавших бойцов на Харьковщине

Ранее сообщалось о разногласиях между бойцами 114-й бригады и подразделениями Нацгвардии Украины, которые привели к взаимным атакам и серьёзным потерям. По информации силовых структур, военнослужащие 114-й бригады передали российской стороне координаты расположения нацгвардейцев, после чего бригада была выведена с линии фронта.