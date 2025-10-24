В Харьковской области подразделение заградотряда Национальной гвардии Украины открыло огонь по военнослужащим 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, которые пытались оставить свои позиции. Как сообщили источники «ТАСС» в российских силовых структурах, в результате инцидента погибли не менее шести украинских солдат.
По данным собеседников агентства, бойцы 144-й бригады были недавно переброшены на передовую для замены 114-й бригады территориальной обороны, которую вывели после вооружённого конфликта с нацгвардейцами. Уточняется, что по отступавшим вели огонь снайперы и операторы беспилотных аппаратов.
Источники отметили, что столкновение между украинскими формированиями ослабило позиции ВСУ и позволило российским войскам без особого сопротивления занять ряд тактически важных участков.
Ранее сообщалось о разногласиях между бойцами 114-й бригады и подразделениями Нацгвардии Украины, которые привели к взаимным атакам и серьёзным потерям. По информации силовых структур, военнослужащие 114-й бригады передали российской стороне координаты расположения нацгвардейцев, после чего бригада была выведена с линии фронта.
