NYT: отсутствие решения по замороженным активам РФ станет ударом для Украины

Отсутствие конкретного решения Евросоюза (ЕС) по конфискации замороженных российских активов после саммита в Брюсселе может привести к серьезным последствиям для Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источник: РИА "Новости"

По информации газеты, задержка с принятием четкой позиции по использованию этих средств для предоставления Киеву кредита создает дополнительные сложности для украинской стороны. При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат. В публикации подчеркивается, что такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

Кроме того, указывают авторы статьи в NYT, страны ЕС до сих пор не разработали продуманный план по реализации инициативы конфискации. В частности, им не удалось предоставить гарантии отдельным странам и сформировать соответствующую правовую базу.

ЕС планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд. Средства хотят выделить под залог замороженных резервов Банка России, большая часть которых хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов РФ до конца 2025 года. По данным Bloomberg, инициативу отложили до декабря.

