NYT: отсутствие решения по замороженным активам РФ станет ударом для Украины

По информации газеты, задержка с принятием четкой позиции по использованию этих средств для предоставления Киеву кредита создает дополнительные сложности для украинской стороны. При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат. В публикации подчеркивается, что такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.