Путин поздравил подразделения спецназа ВС РФ с профессиональным праздником

Путин подчеркнул, что за прошедшие годы бойцы специальных подразделений доблестно выполняли сложные задания в Афганистане и других горячих точках, участвовали в нейтрализации международных террористов, а также обеспечивали защиту жителей Крыма и Севастополя во время их воссоединения с Россией в 2014 году.