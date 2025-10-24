Путин поздравил подразделения спецназа ВС РФ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных Сил с 75-летним юбилеем их образования. В своем обращении глава государства отметил значительный вклад спецназа в военную историю страны.
Путин подчеркнул, что за прошедшие годы бойцы специальных подразделений доблестно выполняли сложные задания в Афганистане и других горячих точках, участвовали в нейтрализации международных террористов, а также обеспечивали защиту жителей Крыма и Севастополя во время их воссоединения с Россией в 2014 году.
Президент отметил, что в ходе специальной военной операции военнослужащие спецназа действуют на наиболее опасных участках, защищая исторические территории Донбасса и Новороссии. Он выделил их высокий профессионализм, мужество и решительность при применении современного вооружения и боевого опыта.
«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надёжно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, счастья и благополучия вашим близким», — заключил президент.
Прежде Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за проделанную работу.