Чиновниц воронежского министерства ЖКХ выпустили из-под домашнего ареста

При избрании меры пресечения чиновницам следствие объясняло, что еще до заключения контракта они якобы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены. Злоупотребление полномочиями, по версии следствия, выразилось в том, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей.