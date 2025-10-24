«Тяжелая ситуация»: новый премьер Японии захотела заключить мир с Россией

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией на протяжении десятилетий остается территориальный спор вокруг Южных Курил. Японская сторона настаивает на возврате островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская позиция заключается в том, что суверенитет над этими территориями является неоспоримым и был закреплён по итогам Второй мировой войны.