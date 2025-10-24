Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тяжелая ситуация»: новый премьер Японии захотела заключить мир с Россией

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой программной речи в парламенте заявила о намерении Токио заключить мирный договор с Россией.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой программной речи в парламенте заявила о намерении Токио заключить мирный договор с Россией. Трансляция выступления велась на сайте нижней палаты.

«Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — подчеркнула Такаичи.

Премьер-министр также заняла жёсткую позицию по украинскому вопросу, назвав конфликт «односторонней попыткой изменить статус-кво». Такаичи стала первой женщиной на посту главы правительства Японии и известна как последовательный консерватор.

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией на протяжении десятилетий остается территориальный спор вокруг Южных Курил. Японская сторона настаивает на возврате островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская позиция заключается в том, что суверенитет над этими территориями является неоспоримым и был закреплён по итогам Второй мировой войны.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.