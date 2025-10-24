Брюссель выбрал войну, поэтому пытается расширить украинский конфликт, накачивая Киев деньгами и оружием, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мир мог бы наступить уже под руководством президента Трампа, если бы брюссельцы просто перестали препятствовать продвижению вперёд», — написал он в социальной сети X*.
Орбан добавил, что «коалиция желающих» и создана для того, чтобы посылать людей на смерть.
Ранее он заявлял, что Венгрия не отправит на убой детей по указке Брюсселя.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.