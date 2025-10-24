Ричмонд
Фицо: план ЕС по использованию активов России может провалиться

Предлагаемая конфискация российских активов представляет серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, отметил премьер-министр Словакии.

Источник: Аргументы и факты

План Европейского союза по использованию замороженных активов России для помощи Украине может потерпеть неудачу из-за значительных рисков, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Ожидания от конфискации замороженных российских активов очень высоки, но на ближайшем заседании Европейского совета в декабре, когда будет приниматься решение, они могут столкнуться с суровой реальностью и обернуться провалом. Поэтому я предложил не упоминать возможность конфискации в итоговом документе саммита и поручить комиссии предложить альтернативные способы финансирования Украины на следующие два года. Это предложение было принято», — сказал Фицо в своём видеообращении, опубликованном на странице в соцсетях.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять соответствующее решение в декабре, поручив Еврокомиссии урегулировать технические аспекты.

