Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы израильская сторона оставалась приверженной заключенному ранее соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Трамп увеличивает давление на крайне правое правительство Нетаньяху, чтобы оно оставалось приверженным его хрупкой сделке по прекращению огня в Газе, к которой его ранее принудили», — говорится в публикации издания.

Как заявил газете осведомленный источник, в США понимают, что не могут оставить выполнение мирного плана американского президента на Израиль. По данным другого источника, Трамп также дал понять Нетаньяху, что недоволен атаками Израиля на сектор Газа и прекращением гуманитарной помощи.

«Трамп был не рад из-за израильтян, потому что Израиль пытался найти способ выйти из сделки. Он сказал прекратить это», — рассказал собеседник издания.

Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.

